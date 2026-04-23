Cенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Турцией о транзите военного имущества

Депутаты Сената ратифицировали соглашение между Правительством Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство, передает BAQ.KZ.

Соглашение было подписано в Астане 11 сентября 2024 года.

Документ предусматривает создание правовой базы для беспосадочного пролета военно-транспортных и зафрахтованных гражданских воздушных судов над территориями двух государств, основываясь на принципах равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Среди ключевых положений соглашения - установление механизмов получения разрешений, включая годовой номер дипломатического разрешения (DCN) для военных судов и разовые разрешения для иных полетов.

Также предусматриваются финансовые обязательства сторон: плата за аэронавигационное, аэропортовое и наземное обслуживание взимается согласно ставкам, опубликованным в сборнике аэронавигационной информации.

В случае аварийных посадок стороны обязуются оказывать необходимое содействие, обеспечивать зону безопасности и предоставлять доступ техническим специалистам для проведения ремонтных работ.