Centrum Air прекратила рейсы между Уральском и Ташкентом
Маршрут закрыли спустя три месяца после запуска из-за низкого пассажирского спроса.
Сегодня 2026, 15:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:15Сегодня 2026, 15:15
130Фото: BAQ.KZ
Авиакомпания Centrum Air с 5 июля прекратила выполнение прямых рейсов по маршруту Ташкент – Уральск – Ташкент, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уральска, причиной закрытия направления стала недостаточная загрузка рейсов. Маршрут оказался коммерчески нерентабельным.
Авиасообщение между двумя городами было открыто 29 марта. Рейсы выполнялись два раза в неделю, однако просуществовали чуть более трех месяцев.
В аэропорту отметили, что для сохранения международных авиамаршрутов недостаточно лишь открыть новое направление – необходим стабильный пассажирский спрос, который обеспечивает экономическую эффективность перевозок.
Самое читаемое
- На похоронах Али Хаменеи прозвучали призывы убить Трампа
- Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 7 июля
- В Алматы мужчина погиб после семейного конфликта
- Убийство 11-летней девочки вызвало массовые протесты во Франции
- Обратная сторона горячего водоснабжения: жители Семея жалуются на выбросы котельных