Авиакомпания Centrum Air с 5 июля прекратила выполнение прямых рейсов по маршруту Ташкент – Уральск – Ташкент, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уральска, причиной закрытия направления стала недостаточная загрузка рейсов. Маршрут оказался коммерчески нерентабельным.

Авиасообщение между двумя городами было открыто 29 марта. Рейсы выполнялись два раза в неделю, однако просуществовали чуть более трех месяцев.

В аэропорту отметили, что для сохранения международных авиамаршрутов недостаточно лишь открыть новое направление – необходим стабильный пассажирский спрос, который обеспечивает экономическую эффективность перевозок.