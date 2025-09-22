Cerberus Capital намерена инвестировать в ключевые инфраструктурные проекты Казахстана
Президент принял главного исполнительного директора Cerberus Capital Management Фрэнка Бруно, передает BAQ.KZ
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя заинтересованность компании в финансировании инфраструктурных проектов в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
По словам Президента, стратегия компании соответствует приоритетам Казахстана по диверсификации национальной экономики. Наша страна активно приступила к расширению пропускной способности маршрута, привлекая инвестиции в развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Глава государства также отметил, что подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей. За последние пять лет объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился в шесть раз.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил Cerberus принять участие в цифровых инициативах Казахстана, отметив значительный опыт компании в масштабировании технологических платформ и цифровых экосистем.
