Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды работникам Жамбылской области за большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны, передает BAQ.KZ.

Орденом "Құрмет" были награждены гидротехник ТОО "Жасыл Ел-Тараз" Магауию Утельбаев и старший чабан ТОО "Жылы бұлақ - Меркі" Бейсенбек Сарбасов.

Орденом "Еңбек Даңқы" III степени отмечены электрик электросетей Жамбылского района Марат Байдильдаев, водитель автокара Бакытбек Байтурсынов, машинист насосных установок Садуакас Утениязов, сварщик Андрей Пичиневский, рабочий участка Джумабек Сагиндиков, водитель автопогрузчика Елубай Сатбаев и слесарь-ремонтник Райм Туранов.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены врач-ветеринар Сайлаубек Жолымбеков, машинист энергоблоков Андрей Голубцов, главный технолог Татьяна Жуковская, печатник Нурталап Кожамкулов и технолог Шынар Сугирбаева.

Государственные награды вручаются за трудовую доблесть, профессионализм и значительный вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы региона.