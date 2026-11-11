Чарынский каньон занял 17-е место в мировом рейтинге каньонов и ущелий

Главная природная достопримечательность юго-востока Казахстана попала в число лучших каньонов планеты. Чарын оказался на 17-й строчке международного рейтинга The Worldworthy 100 и стал единственным представителем страны в списке.

В рейтинг 2026 года вошли 100 каньонов и ущелий из 46 стран, сообщили в Чарынском государственном национальном природном парке. Worldworthy составляет списки на основе отзывов и рекомендаций путешественников, журналистских исследований и открытых данных. Редакция рейтинга направила парку специальный сертификат лауреата.

Каньон тянется на 154 километра вдоль бурной реки Чарын. Отвесные стены местами поднимаются на 150–300 метров. Расположен он примерно в 200 километрах к востоку от Алматы, недалеко от границы с Китаем.

Чарын часто называют младшим братом Большого каньона в США. Уступая американскому гиганту в размерах, он не уступает ему в зрелищности. Ветер и вода веками вытачивали из осадочных пород причудливые фигуры, похожие на башни, стены и бойницы.

Самая известная часть каньона это Долина замков, куда едет большинство туристов. Но на самом деле Чарын состоит из пяти каньонов. Кроме Долины замков, это Темирлик, Желтый, Красный и Бестамак, где людей заметно меньше, а пейзажи не менее впечатляющие.

Есть у Чарына и живая реликвия. В долине реки сохранилась роща согдийского ясеня, дерева, которое росло здесь еще в доисторические времена и почти исчезло с лица Земли.

Чарынский национальный парк создали 23 февраля 2004 года, чтобы сохранить каньон, его природу и редких обитателей. Сегодня сюда приезжают туристы со всего мира, а теперь у Чарына появился еще один повод для гордости.