Часовой колонии открыл стрельбу в Усть-Каменогорске
Сегодня, 18:06
71Фото: РгК Национальной гвардии РК
В одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Усть-Каменогорска военнослужащий в/ч 6699 предотвратил проникновение осуждённых в запрещённую зону и попытку переброса запрещённых предметов, передает BAQ.KZ.
Часовой, действуя строго по инструкциям, подал предупреждение нарушителям и незамедлительно сообщил о происшествии начальнику караула. Из-за невыполнения законных требований был произведён предупредительный выстрел вверх.
Благодаря оперативным действиям военнослужащего нарушение режима было пресечено, а причастные осуждённые помещены под строгие условия содержания.
