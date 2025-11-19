В одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Усть-Каменогорска военнослужащий в/ч 6699 предотвратил проникновение осуждённых в запрещённую зону и попытку переброса запрещённых предметов, передает BAQ.KZ.

Часовой, действуя строго по инструкциям, подал предупреждение нарушителям и незамедлительно сообщил о происшествии начальнику караула. Из-за невыполнения законных требований был произведён предупредительный выстрел вверх.

Благодаря оперативным действиям военнослужащего нарушение режима было пресечено, а причастные осуждённые помещены под строгие условия содержания.