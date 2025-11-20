Восточно-Казахстанская область не планирует повторно поднимать вопрос смены часового пояса. Об этом заявил аким региона Нурымбет Сактаганов во время брифинга в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы региона, жители области уже почти два года живут по действующему времени, и органы власти адаптировали под него работу организаций и учреждений.

"По новому времени мы живём уже около двух лет. Тема часового пояса неоднократно рассматривалась на государственном уровне с учётом анализа и рекомендаций специалистов и учёных", – отметил Сактаганов.

Аким сообщил, что многие службы и учреждения скорректировали график: теперь они работают с 08:00 до 18:30.

"Все уже привыкли к этому распорядку дня. По такому графику и дальше будет жить наша область. Мы не планируем пересматривать этот вопрос", – подчеркнул он.

Сактаганов добавил, что отдельные неудобства, которые отмечают представители малого и среднего бизнеса, не являются основанием для изменения установленного режима.