Часть алматинского аэропорта затопило из-за сильного дождя

В отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 аэропорта Алматы произошла протечка крыши из-за сильных осадков, передает BAQ.kz.

Сотрудники оперативно устранили последствия — на это ушло около 30 минут. Инцидент не повлиял на работу рейсов, задержек и сбоев не было.

На данный момент аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Специалисты проводят обследование инфраструктуры, чтобы установить причины происшествия и предотвратить подобные случаи в будущем.