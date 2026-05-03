Часть алматинского аэропорта затопило из-за сильного дождя
Инцидент не повлиял на работу рейсов.
Сегодня 2026, 22:07
190Фото: Дильназ Бауыржанкызы
В отдельных зонах терминалов Т1 и Т2 аэропорта Алматы произошла протечка крыши из-за сильных осадков, передает BAQ.kz.
Сотрудники оперативно устранили последствия — на это ушло около 30 минут. Инцидент не повлиял на работу рейсов, задержек и сбоев не было.
На данный момент аэропорт Алматы работает в штатном режиме.
Специалисты проводят обследование инфраструктуры, чтобы установить причины происшествия и предотвратить подобные случаи в будущем.