В Алматы жителей Наурызбайского района предупреждают о временной приостановке подачи холодной воды, которая запланирована на ночь с 9 на 10 октября, передает BAQ.KZ.

Ограничения коснутся микрорайонов Таужолы, Тастыбулак и восточной части Акжара. Это связано с проведением технических работ по строительству фильтровальной станции "Аксай". Водоснабжение будет отключено с 22:00 9 октября до 06:00 утра 10 октября.

"Алматы Су" приносит извинения за неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к временным мерам, направленным на улучшение качества водоснабжения.