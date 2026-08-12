Часть Алматы останется без воды в ночь на 14 августа
12 Августа 2026, 16:18
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12 Августа 2026, 16:1812 Августа 2026, 16:18
212Фото: Акимат Алматы
В Бостандыкском районе Алматы в ночь с 13 на 14 августа временно отключат воду. Ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00.
Без воды на это время останутся жилые дома и административные здания в контуре проспекта аль Фараби, проспекта Назарбаева, проспекта Абая, улицы Байзакова, Ботанического сада и улицы Ергожина.
Причина отключения связана с планово профилактическими работами на сетях водоснабжения.
После возвращения воды ее качество на короткое время может измениться из-за промывки сетей.
Жителей просят не включать стиральные и посудомоечные машины и другие приборы, подключенные к водопроводу, пока промывка полностью не завершится.
В «Алматы Су» советуют заранее сделать необходимый запас воды.
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