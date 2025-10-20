В Алматы в ночь с 22 на 23 октября в ряде микрорайонов будет временно отключено холодное водоснабжение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Ограничения связаны с работами по переключению инженерных сетей. Вода будет отключена с 23:00 22 октября до 05:00 23 октября.

Полное отключение холодной воды ожидается в контуре улиц проспект Абая – улица Саина – улица Жандосова – река Каргалы. Это затронет микрорайоны "Мамыр 1-7", "Атамекен", "Алмас", "Шабыт", "Жазира", "Куаныш", "Таугуль" (ул. Ыкылас, ул. Цветочная) и "Достык" (южнее пр. Абая), а также в пределах улиц пр. Абая – р. Каргалы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова.

Кроме того, ожидается понижение давления воды в районе пр. Абая – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Саина, включая микрорайоны 6, 7, 10а и 12.

В "Алматы Су" принесли извинения за временные неудобства и попросили горожан с пониманием отнестись к ситуации, вызванной необходимостью технических работ. Жителям рекомендовано заранее сделать запас воды.