Часть битума в Казахстане продавали в обход биржи

Два производителя казахстанского дорожного битума не соблюдали правила продажи продукции через товарные биржи. Нарушения выявило Агентство по защите и развитию конкуренции по итогам анализа рынка за 2024 и 2025 годы, передает BAQ.KZ.

С 2021 года производители должны продавать через биржу не менее 10% битума, предназначенного для внутреннего рынка. В проверяемый период два предприятия это требование не выполняли.

АЗРК отдельно обратило внимание на то, как в стране определяется потребность в дорожном битуме и распределяются объемы между участниками рынка.

Ранее в законодательстве не были четко прописаны полномочия по этой части. В 2026 году пробел устранили. Новые нормы начнут действовать в сентябре.

Теперь агентство считает необходимым усилить контроль за биржевыми продажами. Это должно сделать распределение битума более прозрачным и дать участникам рынка равный доступ к продукции.

АЗРК изучало и возможность сократить участие государства в этом рынке без риска нехватки битума для дорожных работ. Подробности возможных изменений пока не опубликованы.