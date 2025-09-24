В центре Бангкока, на улице Самсен-роуд, рядом с госпиталем Ваджира произошло крупное обрушение дорожного полотна. Яма глубиной около 50 метров образовалась утром, около 07:13 по местному времени, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого видно, как асфальт стремительно проваливается, утягивая за собой электрические столбы. Водители успели вовремя отъехать и избежать падения в провал. По официальным данным, в яму попали два опорных столба и припаркованный полицейский автомобиль.

Движение на прилегающих улицах было оперативно перекрыто. Госпиталь временно прекратил прием пациентов, из близлежащих зданий эвакуировали около 3,5 тысяч человек. При этом конструкции медицинского учреждения не пострадали.

Причины происшествия пока неизвестны. Отмечается, что ранее этот участок дороги был закрыт для строительства новой ветки метро. Специалисты проводят расследование.