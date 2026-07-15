Часть образовательных грантов в Казахстане будут распределять по новым правилам
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В Казахстане изменили порядок присуждения отдельных категорий образовательных грантов. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования вступит в силу 25 июля 2026 года, передает BAQ.KZ.
Согласно документу, Республиканская комиссия теперь будет принимать решения о присуждении нескольких категорий грантов. Речь идет о вакантных образовательных грантах, оставшихся после конкурсного распределения среди иностранных граждан, обучающихся в Казахстане по международным соглашениям, грантах высшего образования, предусмотренных в резерве, а также грантах, выделенных для отдельных организаций высшего и послевузовского образования.
Кроме того, изменен порядок оформления образовательных грантов, финансируемых местными исполнительными органами.
Теперь после решения комиссии аким или его заместитель в области, городе республиканского значения либо столице должен издать соответствующий приказ. Только после этого абитуриентам будут выдаваться свидетельства о присуждении образовательного гранта местного исполнительного органа.
Новые правила начнут действовать с 25 июля 2026 года.
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