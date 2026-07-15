Президент Казахстана подписал закон, который вводит новые требования к заказчикам услуг суррогатного материнства. Теперь воспользоваться этой возможностью смогут только супруги, состоящие в официальном браке и являющиеся гражданами Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс «О браке (супружестве) и семье».

Согласно новым нормам, заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть исключительно граждане Казахстана, состоящие в зарегистрированном браке.

Какие обязанности возлагаются на супругов

При заключении договора суррогатного материнства супруги обязаны:

оплачивать медицинское обследование суррогатной матери;

нести расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных технологий;

предоставить в медицинскую организацию заключение о своем физическом и психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;

оплачивать медицинское обслуживание суррогатной матери во время беременности, родов и в течение 56 дней после рождения ребенка, а при осложнениях – в течение 70 дней после родов.

Поправки направлены на уточнение требований к участникам программы суррогатного материнства и регулирование их обязанностей.

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