Часть пенсионных активов передадут частным управляющим – Нацбанк

Национальный банк планирует передавать отдельные части пенсионного портфеля профессиональным управляющим на конкурсной основе. Как будет работать новая модель, на брифинге объяснил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, изменение подходов к управлению пенсионными активами необходимо как для развития рынка ценных бумаг, так и для повышения доходности пенсионных накоплений.

«Длинные деньги в стране, наверное, есть только у пенсионного фонда. Поэтому без перезагрузки правил и подходов к управлению пенсионными деньгами мы не сможем развить рынок ценных бумаг и повысить доходность вложений для пенсионеров. Перед нами стоят две взаимодополняющие задачи», – сказал Сулейменов.

Он напомнил, что после создания Единого накопительного пенсионного фонда основная ответственность за управление пенсионными активами находилась у Национального банка. Несколько лет назад казахстанцам также дали возможность передавать до 50% накоплений частным управляющим, однако этот механизм пока не получил широкого развития.

Теперь Нацбанк намерен перейти к другой модели. В этом случае сам регулятор как основной управляющий будет распределять отдельные части пенсионного портфеля между профессиональными компаниями. Начать планируется с государственных ценных бумаг.

«Мы как основной управляющий распределим портфель и начнем с ГЦБ. Пригласим наиболее финансово устойчивые профессиональные команды местных управляющих. На основании конкурса, представив свои стратегии и возможности, они получат определенный объем активов в управление», – пояснил глава Нацбанка.

При этом действующий механизм, при котором вкладчик самостоятельно выбирает управляющего для части своих пенсионных накоплений, сохраняется.

«Эту реформу мы не закрываем. Если человек принимает решение самостоятельно передать свои накопления пенсионному управляющему, такой выбор у него сохранится. Но если он оставляет средства в ЕНПФ, то в рамках мандата ЕНПФ мы будем проводить конкурсы среди управляющих», – пояснил Сулейменов.

Таким образом, речь идет о двух параллельных моделях. В первом случае сам вкладчик принимает решение о передаче части накоплений выбранному управляющему. Во втором – если средства остаются в ЕНПФ, отдельных управляющих для части портфеля будет определять Нацбанк на конкурсной основе.

Результаты их работы будут регулярно сравнивать. Если компания покажет низкую доходность, портфель могут передать другому участнику рынка.

«Мы будем ежемесячно, ежеквартально и ежегодно смотреть, какую доходность они обеспечили. Если управляющий показывает хорошую высокую доходность, портфель остается у него. Если доходность низкая, мы забираем этот портфель и передаем его другому управляющему», – заявил Сулейменов.

По его словам, аналогичный подход уже применяется при управлении Национальным фондом и показал свою эффективность.

Реформу намерены внедрять постепенно. Программу развития рынка капитала могут утвердить уже в ближайшие месяцы, после чего потребуется внести изменения в законодательство.