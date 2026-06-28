Часть потолка рухнула на старом вокзале Астаны

В столовой старого железнодорожного вокзала Астаны произошло частичное обрушение потолка. В момент происшествия в помещении, по словам очевидцев, находились 8–9 человек. О случившемся сообщили пользователи Threads, опубликовавшие видео с места происшествия. По словам автора публикации, сотрудники вокзала пояснили, что помещение является частной собственностью, поэтому ответственность за его состояние несет владелец бизнеса. По информации очевидцев, одна из посетительниц получила легкий ушиб и небольшую рану, остальные успели покинуть помещение.

В пресс-службе АО «НК "КТЖ"» сообщили, что инцидент произошел около 05:35 в помещении столовой, расположенной в части здания, принадлежащей одному из ТОО. После происшествия в медицинский пункт вокзала обратились двое посетителей. Им оказали первую помощь, однако от госпитализации и вызова скорой медицинской помощи они отказались.

В КТЖ также сообщили, что дежурный помощник начальника вокзала оформил акт о произошедшем. В компании подчеркнули, что помещение, где произошло обрушение, с 2002 года находится в собственности ТОО «Ертас» и не используется в технологическом процессе КТЖ. В связи с этим национальный перевозчик не обладает полномочиями распоряжаться данной частью здания.