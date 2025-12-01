Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев заявил, что проблема роста разводов в регионе носит комплексный характер и требует системного подхода. Об этом он сказал на брифинге в СЦК, посвящённом социально-экономическому развитию области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам акима, динамика разводов зависит не только от морально-нравственных ориентиров, сформированных в семье, но и от социально-экономической стабильности.

"Основа любого кризиса в семье – это условия жизни. Когда есть стабильная работа, поддержка общества и нормальные экономические возможности, конфликтов и поводов для распада семьи становится меньше", – подчеркнул Карашукеев.

Он также отметил, что в статистике встречаются случаи так называемых "эффективных разводов", когда семейные пары расторгают брак ради получения льгот, участия в жилищных программах или продвижения в очередях на социальную поддержку.

"Каждую неделю вижу обращения людей, которые идут на развод не из-за кризиса в отношениях, а ради того, чтобы получить доступ к определённым госпрограммам. Это тоже нельзя оставлять без внимания", – сказал он.

В ходе дискуссии журналист привёл пример реформы в штате Кентукки (США), где в 2018 году была введена презумпция 50% совместного опекунства после развода, что, по мнению американских экспертов, снизило конфликтность и решило проблему алиментов. Комментируя этот опыт, Карашукеев заявил, что готов детально его изучить.

"Если этот механизм действительно работает и правоприменительная практика показывает позитивный эффект, мы посмотрим, насколько такие подходы могут быть применимы у нас", – отметил он.

Аким подчеркнул, что вопросы семейных ценностей и укрепления института семьи остаются ключевыми при формировании региональной социальной политики.