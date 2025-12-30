Пресс-служба КазАвтоЖол предупредила об ограничении движения автотранспорта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, передает BAQ.KZ.

Информация опубликована на фоне ухудшения погодных условий.

Сообщается, что 30 декабря 2025 года в 08:30 введены ограничения для всех видов автотранспорта на ряде участков республиканских автомобильных дорог. В Акмолинской области движение временно приостановлено на трассе Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ на участке 304–341 километры, а также на дорогах Кокшетау – Рузаевка с 0 по 61 километр и Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайский со 2 по 50 километр.

В Северо-Казахстанской области ограничения действуют на участке автодороги Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ с 341 по 367 километр, на трассе Кокшетау – Рузаевка с 61 по 91 километр, а также на дороге Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайский – граница РФ с 50 по 85 километр. Ориентировочное время открытия движения на этих направлениях запланировано на 12:00 30 декабря.

В Карагандинской области движение ограничено на участке автодороги республиканского значения Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас с 17 по 217 километр, на отрезке от Караганды до Каркаралинска. Предварительно открытие дороги ожидается 30 декабря в 15:00.

Водителям рекомендуют уточнять актуальную информацию о состоянии автодорог. Дополнительные сведения можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.