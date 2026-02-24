В связи с ухудшением погодных условий, а именно понижением температуры воздуха, учащиеся 0–9 классов первой смены в Астане 25 февраля переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Решение принято для обеспечения безопасности детей и предупреждения возможных негативных последствий холодной погоды.

Для старших классов занятия продолжаются в обычном режиме. Родителям и ученикам рекомендуется следить за обновлениями школьных расписаний и онлайн-платформ.

В школах подчеркнули, что переход на дистанционное обучение является временной мерой и продлится до стабилизации погодных условий.