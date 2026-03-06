Часть средств Нацфонда планируют вложить в криптоактивы
Аналогичные вложения рассматриваются и для части золотовалютных резервов страны.
Около 700 млн долларов из государственных резервов Казахстана могут направить на инвестиции в криптоактивы и связанные с ними финансовые инструменты, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.
По словам главы Нацбанка, в мире растет интерес государственных фондов к цифровым активам и связанным с ними технологиям, поэтому Казахстан также рассматривает подобные инвестиции.
"Суверенные фонды и даже правительства начинают инвестировать в криптоактивы, поэтому мы не должны оставаться в стороне. Мы соответствующие решения правления приняли, по-моему, в ноябре прошлого года, сформировали портфель", - сказал Тимур Сулейменов.
Сначала золотовалютные резервы
Он отметил, что на первом этапе рассматривается возможность инвестирования до 300-350 млн долларов из золотовалютных резервов. При этом речь идет не о прямой покупке криптовалют.
"Это не только криптовалюта сама, и даже не столько криптовалюта сама. То есть не так, что мы взяли 250 миллионов и вложили в биткоин. Это акции высокотехнологичных компаний, связанных с криптовалютами, блокчейном, а также фонды и другие инструменты, у которых есть схожий характер динамики с криптоактивами", - пояснил глава Нацбанка.
По его словам, сейчас формируется перечень инструментов, в которые могут быть направлены средства.
После - средства из Нацфонда
Аналогичный подход рассматривается и для средств Национального фонда Казахстана.
"Из Национального фонда решение было только принято, мы начнем его реализовывать как раз в марте этого года. Потом подход будет точно такой же - сбалансированный и диверсифицированный", - отметил Тимур Сулейменов.
Предварительно также рассматривается возможность инвестирования до 350 млн долларов.
При этом глава Нацбанка подчеркнул, что речь идет о сравнительно небольшой доле государственных активов, а сами инвестиции будут распределяться между различными инструментами.
"Речь не идет о каком-то большом объеме вложений в криптовалюты - биткоин или эфир. Мы действительно сейчас выбираем компании, которые занимаются цифровыми активами и инфраструктурой для криптовалют", - добавил он.
Когда могут начаться первые инвестиции
По словам председателя Нацбанка, подготовка инвестиционного портфеля уже ведется.
"Предварительно первые инвестиции начнутся в апреле–мае этого года", - сообщил Тимур Сулейменов.
До этого момента средства будут размещаться в инструментах денежного рынка, чтобы приносить доходность.
Таким образом, Казахстан рассматривает возможность постепенного входа в рынок криптоактивов через диверсифицированные инвестиции и связанные с ними технологические компании.
