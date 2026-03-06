Около 700 млн долларов из государственных резервов Казахстана могут направить на инвестиции в криптоактивы и связанные с ними финансовые инструменты, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По словам главы Нацбанка, в мире растет интерес государственных фондов к цифровым активам и связанным с ними технологиям, поэтому Казахстан также рассматривает подобные инвестиции.

"Суверенные фонды и даже правительства начинают инвестировать в криптоактивы, поэтому мы не должны оставаться в стороне. Мы соответствующие решения правления приняли, по-моему, в ноябре прошлого года, сформировали портфель", - сказал Тимур Сулейменов.

Сначала золотовалютные резервы

Он отметил, что на первом этапе рассматривается возможность инвестирования до 300-350 млн долларов из золотовалютных резервов. При этом речь идет не о прямой покупке криптовалют.

"Это не только криптовалюта сама, и даже не столько криптовалюта сама. То есть не так, что мы взяли 250 миллионов и вложили в биткоин. Это акции высокотехнологичных компаний, связанных с криптовалютами, блокчейном, а также фонды и другие инструменты, у которых есть схожий характер динамики с криптоактивами", - пояснил глава Нацбанка.

По его словам, сейчас формируется перечень инструментов, в которые могут быть направлены средства.

После - средства из Нацфонда

Аналогичный подход рассматривается и для средств Национального фонда Казахстана.

"Из Национального фонда решение было только принято, мы начнем его реализовывать как раз в марте этого года. Потом подход будет точно такой же - сбалансированный и диверсифицированный", - отметил Тимур Сулейменов.

Предварительно также рассматривается возможность инвестирования до 350 млн долларов.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что речь идет о сравнительно небольшой доле государственных активов, а сами инвестиции будут распределяться между различными инструментами.

"Речь не идет о каком-то большом объеме вложений в криптовалюты - биткоин или эфир. Мы действительно сейчас выбираем компании, которые занимаются цифровыми активами и инфраструктурой для криптовалют", - добавил он.

Когда могут начаться первые инвестиции

По словам председателя Нацбанка, подготовка инвестиционного портфеля уже ведется.

"Предварительно первые инвестиции начнутся в апреле–мае этого года", - сообщил Тимур Сулейменов.

До этого момента средства будут размещаться в инструментах денежного рынка, чтобы приносить доходность.

Таким образом, Казахстан рассматривает возможность постепенного входа в рынок криптоактивов через диверсифицированные инвестиции и связанные с ними технологические компании.