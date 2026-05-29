Частично перекроют улицу Даулеткерея на два дня в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы с 06:00 30 мая до 06:00 1 июня будет частично ограничено движение транспорта на улице Даулеткерея на участке от улицы Жандосова до улицы Абдильдина.

Как сообщили в городских службах, временные ограничения связаны с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные мероприятия выполняются в рамках проекта "Строительство канализационного западного коллектора в городе Алматы", реализуемого по заказу управления энергетики и водоснабжения города.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.

Проект имеет стратегическое значение для развития инженерной инфраструктуры города. Он предусматривает строительство канализационного коллектора общей протяжённостью 35 километров – от улицы Жандосова до городских очистных сооружений.

Реализация проекта позволит обеспечить централизованным водоотведением порядка 200 тысяч жителей, повысить надёжность инженерных сетей, улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также создать условия для дальнейшего развития районов города.

Ранее сообщалось, что на одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение.