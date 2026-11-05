Частная школа в Кызылорде выплатила сотрудникам 142 млн тенге долгов по зарплате
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Почти 200 работников частной школы в Кызылорде дождались выплаты задержанных денег. После вмешательства прокуратуры образовательное учреждение полностью погасило задолженность, которая достигла 142 млн тенге.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, работодатель несвоевременно и не в полном объёме выплачивал сотрудникам деньги за ежегодный трудовой отпуск. В результате перед 190 работниками образовался долг.
Прокуратура внесла акт надзора и приняла меры для восстановления нарушенных трудовых прав. В итоге вся сумма задолженности – 142 млн тенге – была выплачена в полном объёме.
Это не единственный случай восстановления трудовых прав в городе. По данным прокуратуры, с начала года удалось защитить права 1 998 граждан и взыскать в их пользу 177,5 млн тенге.
Работа по выявлению нарушений трудового законодательства и защите прав работников продолжается.
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