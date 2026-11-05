  • Главная
  • Новости
  • Частная школа в Кызылорде выплатила сотрудникам 142 млн тенге долгов по зарплате

Частная школа в Кызылорде выплатила сотрудникам 142 млн тенге долгов по зарплате

5 Ноября 2026, 18:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 5 Ноября 2026, 18:40
5 Ноября 2026, 18:40
139
Фото: BAQ.KZ

Почти 200 работников частной школы в Кызылорде дождались выплаты задержанных денег. После вмешательства прокуратуры образовательное учреждение полностью погасило задолженность, которая достигла 142 млн тенге.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, работодатель несвоевременно и не в полном объёме выплачивал сотрудникам деньги за ежегодный трудовой отпуск. В результате перед 190 работниками образовался долг.

Прокуратура внесла акт надзора и приняла меры для восстановления нарушенных трудовых прав. В итоге вся сумма задолженности – 142 млн тенге – была выплачена в полном объёме.

Это не единственный случай восстановления трудовых прав в городе. По данным прокуратуры, с начала года удалось защитить права 1 998 граждан и взыскать в их пользу 177,5 млн тенге.

Работа по выявлению нарушений трудового законодательства и защите прав работников продолжается.

Самое читаемое

Наверх