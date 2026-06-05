Частную школу за 4,5 млрд тенге продолжат строить в Атырау
Инвестор не мог продолжить реализацию проекта из-за отказа в предоставлении земельного участка.
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В Атырауской области после вмешательства прокуратуры возобновлена реализация инвестиционного проекта по строительству частной школы на 600 мест. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд тенге.
Прокуратура Атырауской области совместно с Комитетом по защите прав инвесторов восстановила права ТОО «Школа-лицей NURORDA», включенного в Общенациональный пул инвестиционных проектов.
Компания реализует проект строительства частной школы на 600 ученических мест в Атырау. Ожидается, что новый образовательный объект позволит расширить инфраструктуру региона и создать дополнительные рабочие места.
В ходе рассмотрения обращения инвестора надзорный орган установил, что акимат города Атырау необоснованно отказал компании в предоставлении земельного участка площадью 1,5 гектара.
При этом ранее Региональный координационный совет уже признал проект инвестиционным и вынес по нему положительное решение.
После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены, а запрашиваемый земельный участок предоставлен инвестору. Благодаря этому строительство школы удалось возобновить.
По данным прокуратуры, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В надзорном органе также напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами или нарушением своих прав, могут обратиться за помощью по телефонам 8 (701) 066-77-22, 8 (778) 555-77-24 либо через Call-центр 115.
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