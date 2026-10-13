Частные инвестиции в Казахстане выросли на 18,2%

В январе–сентябре 2026 года инвестиции в основной капитал в Казахстане составили 16,1 трлн теңге, увеличившись на 7%. Основным фактором роста стали частные инвестиции. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер–министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

По его словам, частные инвестиции выросли на 18,2%, а их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал достигла 85,7%.

«Валовый приток прямых иностранных инвестиций за первое полугодие текущего года составил 9,4 млрд долларов. За счет увеличения торгового баланса на фоне опережающего роста экспорта по итогам 1 полугодия т.г. текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в размере 2,4 млрд. долларов. Профицит торгового баланса составил 16,2 млрд. долларов, увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Жумангарин.

По итогам восьми месяцев положительное сальдо торгового баланса составило 17,8 млрд долларов. Экспорт товаров достиг 60,4 млрд долларов, импорт – 42,6 млрд долларов.

На фоне высокой экономической активности импорт промежуточных товаров вырос на 13,8%, инвестиционных – на 7,9%. При этом импорт непродовольственных потребительских товаров сократился на 11,2%.

По словам министра, положительная динамика торгового баланса создает предпосылки для улучшения состояния текущего счета платежного баланса и снижения дефицита бюджета.

Одним из ключевых драйверов экономического роста остается обрабатывающая промышленность. За январь–сентябрь производство в отрасли выросло на 8,6%, что на 0,2 процентного пункта выше показателя за январь–август.