Частные судебные исполнители не доплатили в бюджет 20 млн тенге
Прокуратура Семее раскрыла налоговые махинации.
Прокуратура города Семей в ходе плановой проверки деятельности частных судебных исполнителей обнаружила факты уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Как установлено, некоторые судебные исполнители предоставляли в отчетности неполные либо искаженные сведения о поступлениях по взысканным суммам. Это приводило к занижению налогооблагаемой базы и, соответственно, недоплатам в государственный бюджет.
В результате принятых мер в бюджет уже поступило более 8 млн тенге. В прокуратуре отмечают, что подобная "теневая" практика нарушает налоговое законодательство и подрывает принципы справедливости по отношению к добросовестным налогоплательщикам.
Надзорное ведомство продолжит мониторинг и профилактическую работу, чтобы обеспечить прозрачность и законность деятельности частных судебных исполнителей.
