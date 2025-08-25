  • 25 Августа, 12:02

Частные судебные исполнители не доплатили в бюджет 20 млн тенге

Прокуратура Семее раскрыла налоговые махинации.

Фото: pixabay.com

Прокуратура города Семей в ходе плановой проверки деятельности частных судебных исполнителей обнаружила факты уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Как установлено, некоторые судебные исполнители предоставляли в отчетности неполные либо искаженные сведения о поступлениях по взысканным суммам. Это приводило к занижению налогооблагаемой базы и, соответственно, недоплатам в государственный бюджет.

В результате принятых мер в бюджет уже поступило более 8 млн тенге. В прокуратуре отмечают, что подобная "теневая" практика нарушает налоговое законодательство и подрывает принципы справедливости по отношению к добросовестным налогоплательщикам.

Надзорное ведомство продолжит мониторинг и профилактическую работу, чтобы обеспечить прозрачность и законность деятельности частных судебных исполнителей.

