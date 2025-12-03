Прокуратура города Талдыкорган выявила факты сокрытия доходов частными судебными исполнителями (ЧСИ) за 2023 год, что привело к недоплате налогов на сотни миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Анализ деклараций по индивидуальному подоходному налогу показал, что фактический объём завершённых исполнительных производств составил 896,1 млн тенге, тогда как в налоговых декларациях отражено всего 231 млн тенге. Разница составила 665,1 млн тенге.

Такая "теневая" практика нарушает не только налоговое законодательство, но и принципы справедливости по отношению к добросовестным налогоплательщикам.

По результатам прокурорского вмешательства три ЧСИ подали дополнительные налоговые декларации и уплатили 2,6 млн тенге недоимки. Аналогичные нарушения выявлены у 17 других ЧСИ. В настоящее время уполномоченные органы принимают меры по взысканию налоговой задолженности и обеспечению соблюдения закона.

Прокуратура Жетысу продолжает контролировать ситуацию и предпринимать меры для недопущения подобных нарушений в будущем.