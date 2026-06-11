Частным судебным исполнителям ужесточат ответственность в Казахстане
Сенат одобрил поправки, увеличивающие срок запрета на работу после лишения лицензии с трёх до пяти лет.
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На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений", передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, поправки направлены на повышение эффективности исполнительного производства и усиление ответственности участников процесса.
Для судебных исполнителей ужесточат требования
Одной из ключевых новелл закона стало усиление требований к частным судебным исполнителям.
Если сегодня специалист, лишенный лицензии, может вернуться в профессию спустя три года, то после вступления закона в силу этот срок увеличится до пяти лет.
По мнению разработчиков, такая мера позволит повысить ответственность представителей профессии и снизить количество нарушений при исполнении судебных решений.
Ошибки судебных исполнителей будут страховать
Поправки расширяют перечень случаев, которые будут покрываться обязательным страхованием профессиональной ответственности частных судебных исполнителей.
Речь идет о ситуациях, когда гражданам или организациям причинен ущерб из-за необоснованного изъятия имущества, его повреждения, а также нарушений при реализации или передаче имущества должника.
Кроме того, Министерство юстиции получит полномочия утверждать типовой договор страхования профессиональной ответственности частных судебных исполнителей.
Государство и частные исполнители разделят полномочия
Закон также уточняет, какие категории исполнительных документов будут исполнять государственные судебные исполнители, а какие — частные.
В частности, документы, затрагивающие интересы государства и предусматривающие обязанность совершить определенные действия либо воздержаться от них, останутся в компетенции государственных судебных исполнителей.
Исполнительное производство станет более цифровым
Отдельный блок поправок посвящен цифровизации.
После вступления закона в силу участники исполнительного производства смогут знакомиться с материалами дел через государственную автоматизированную информационную систему без необходимости личного обращения.
Ожидается, что это позволит ускорить процессы и сделать работу системы более прозрачной.
Изменятся правила оценки имущества должников
Документ также совершенствует процедуры обжалования оценки имущества должников и порядок применения различных ограничений в рамках исполнительного производства.
Кроме того, поправки предусматривают дополнительные меры профилактики правонарушений в рамках реализации принципа "Закон и Порядок".
По словам Нурлана Бекназарова, принятые изменения должны повысить уровень защиты прав граждан, сделать исполнительное производство более прозрачным и усилить ответственность частных судебных исполнителей.
По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон.
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