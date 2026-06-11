На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений", передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, поправки направлены на повышение эффективности исполнительного производства и усиление ответственности участников процесса.

Для судебных исполнителей ужесточат требования

Одной из ключевых новелл закона стало усиление требований к частным судебным исполнителям.

Если сегодня специалист, лишенный лицензии, может вернуться в профессию спустя три года, то после вступления закона в силу этот срок увеличится до пяти лет.

По мнению разработчиков, такая мера позволит повысить ответственность представителей профессии и снизить количество нарушений при исполнении судебных решений.

Ошибки судебных исполнителей будут страховать

Поправки расширяют перечень случаев, которые будут покрываться обязательным страхованием профессиональной ответственности частных судебных исполнителей.

Речь идет о ситуациях, когда гражданам или организациям причинен ущерб из-за необоснованного изъятия имущества, его повреждения, а также нарушений при реализации или передаче имущества должника.

Кроме того, Министерство юстиции получит полномочия утверждать типовой договор страхования профессиональной ответственности частных судебных исполнителей.

Государство и частные исполнители разделят полномочия

Закон также уточняет, какие категории исполнительных документов будут исполнять государственные судебные исполнители, а какие — частные.

В частности, документы, затрагивающие интересы государства и предусматривающие обязанность совершить определенные действия либо воздержаться от них, останутся в компетенции государственных судебных исполнителей.

Исполнительное производство станет более цифровым

Отдельный блок поправок посвящен цифровизации.

После вступления закона в силу участники исполнительного производства смогут знакомиться с материалами дел через государственную автоматизированную информационную систему без необходимости личного обращения.

Ожидается, что это позволит ускорить процессы и сделать работу системы более прозрачной.

Изменятся правила оценки имущества должников

Документ также совершенствует процедуры обжалования оценки имущества должников и порядок применения различных ограничений в рамках исполнительного производства.

Кроме того, поправки предусматривают дополнительные меры профилактики правонарушений в рамках реализации принципа "Закон и Порядок".

По словам Нурлана Бекназарова, принятые изменения должны повысить уровень защиты прав граждан, сделать исполнительное производство более прозрачным и усилить ответственность частных судебных исполнителей.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон.