Частный дом сгорел в Кокшетау
Три газовых баллона вынесли из горящего частного жилого дома в Акмолинской области.
Сегодня 2026, 09:29
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Сегодня 2026, 09:29Сегодня 2026, 09:29
103Фото: МЧС РК
Ранним утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома.
Первыми прибывшими подразделениями было установлено открытое горение. В ходе работ сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона объемом по 27 литров тем самым предотвратив возможный взрыв.
Спасателям удалось полностью ликвидировать и не допустить перехода пламени на соседние строения.
Общая площадь возгорания составила 168 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
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