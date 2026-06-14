Частный дом сгорел в Кокшетау

Три газовых баллона вынесли из горящего частного жилого дома в Акмолинской области.

Сегодня 2026, 09:29
АВТОР
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МЧС РК Сегодня 2026, 09:29
Сегодня 2026, 09:29
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Фото: МЧС РК

Ранним утром в городе Кокшетау произошло возгорание частного жилого дома.

Первыми прибывшими подразделениями было установлено открытое горение. В ходе работ сотрудники МЧС вынесли из дома три газовых баллона объемом по 27 литров тем самым предотвратив возможный взрыв.

Спасателям удалось полностью ликвидировать и не допустить перехода пламени на соседние строения.

Общая площадь возгорания составила 168 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
                                                                                                    
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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