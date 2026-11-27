В селе Шубар Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме.

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС, а также местных исполнительных органов.

Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.