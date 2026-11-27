Частный дом загорелся в Акмолинской области из-за неисправной электропроводки
Спасатели ликвидировали пожар..
27 Ноября 2026, 22:13
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27 Ноября 2026, 22:1327 Ноября 2026, 22:13
310Фото: МЧС РК
В селе Шубар Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме.
К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС, а также местных исполнительных органов.
Пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже электропроводки.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - предупреждает МЧС.
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