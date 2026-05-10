Частный дом загорелся в Костанайской области
Костанайские «Ауыл Құтқарушылары» помогли ликвидировать пожар.
Сегодня 2026, 10:30
Фото: Pixabay.com
В ночное время в селе Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области произошел пожар в частном жилом доме, передает BAQ.KZ.
Первыми на место происшествия оперативно прибыли спасатели пожарного поста программы «Ауыл құтқарушылары» и приступили к тушению. Площадь пожара составила 60 к.м.
Пожар полностью ликвидировано. Пострадавших нет.
