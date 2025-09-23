Чат-бот разгрузил операторов: в Минтруда обработано почти 19 тысяч обращений
В рамках цифровой экосистемы Министерства труда и социальной защиты населения РК "Enbek" продолжает работу Контакт-центр по вопросам социально-трудовой сферы. Для ускорения обратной связи с гражданами и снижения нагрузки на операторов в апреле текущего года был запущен интеллектуальный чат-бот, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, по состоянию на 1 сентября 2025 года чат-бот обработал уже 18,7 тысячи обращений.
Он предназначен для автоматизации первичного взаимодействия граждан с Контакт-центром: предоставляет справочную информацию, консультирует по типовым вопросам, а при необходимости перенаправляет запросы в соответствующие подразделения.
Система поддерживает казахский и русский языки и обеспечивает:
- оперативное предоставление информации о госуслугах и мерах соцподдержки;
- помощь пользователям при навигации по цифровым платформам.
Благодаря встроенной базе знаний чат-бот автоматически формирует ответы на типовые обращения. На данный момент до 96% запросов — как текстовых, так и голосовых — обрабатываются с помощью искусственного интеллекта.
В Минтруда отмечают, что внедрение чат-бота позволило значительно повысить скорость обработки запросов, сократить нагрузку на операторов и улучшить качество обслуживания населения.
Ранее в Послании народу Казахстана Глава государства поручил активно внедрять цифровые технологии и развивать использование искусственного интеллекта в работе госорганов.
