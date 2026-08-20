ChatGPT будет отвечать подросткам иначе: что меняет OpenAI

OpenAI готовит отдельные меры защиты для несовершеннолетних пользователей ChatGPT. Подростковые аккаунты будут работать с более строгими ограничениями контента и дополнительными возможностями родительского контроля.

Специальный режим будет применяться к пользователям в возрасте от 13 до 17 лет. Если система определит, что аккаунтом, вероятно, пользуется несовершеннолетний, для него будут действовать более строгие настройки безопасности.

Одна из главных особенностей – усиленная фильтрация потенциально вредного или неподходящего для подростков контента. Такие ограничения будут включены по умолчанию.

Родителям также предоставят дополнительные инструменты для управления использованием ChatGPT подростком. Они позволят устанавливать определенные ограничения и контролировать доступные функции сервиса.

Изменится и сам подход ChatGPT к некоторым запросам. В частности, при выполнении учебных заданий сервис может делать больший акцент не на выдаче готового ответа, а на объяснении материала и помощи в поиске решения.

Таким образом, подростковая версия будет отличаться от обычного ChatGPT прежде всего более строгими настройками безопасности и дополнительными возможностями для родителей.