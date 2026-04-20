В работе ChatGPT произошёл глобальный сбой
В компании OpenAI подтвердили наличие технических неполадок.
20 апреля пользователи в разных странах сообщили о масштабных перебоях в работе сервиса ChatGPT.
По данным мониторинговых платформ Downdetector и Detector404, жалобы поступали из России, США, Германии и Великобритании.
Наибольшее количество обращений зафиксировано:
-
в Великобритании — до 8,6 тыс. жалоб,
-
в Германии — около 5,3 тыс.,
-
в США — примерно 1,3 тыс.
В России, согласно данным detector404.ru, пик обращений пришёлся на 17:35, когда число жалоб достигло 585.
Пользователи сообщали о следующих проблемах:
-
невозможность войти в аккаунт,
-
длительное ожидание ответа,
-
появление ошибки «что-то пошло не так».
В компании OpenAI подтвердили наличие технических неполадок. На официальной странице статуса сообщается, что специалисты работают над устранением сбоя.
