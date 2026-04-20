В работе ChatGPT произошёл глобальный сбой

В компании OpenAI подтвердили наличие технических неполадок.

Сегодня 2026, 20:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
192

20 апреля пользователи в разных странах сообщили о масштабных перебоях в работе сервиса ChatGPT.

По данным мониторинговых платформ Downdetector и Detector404, жалобы поступали из России, США, Германии и Великобритании.

Наибольшее количество обращений зафиксировано:

  • в Великобритании — до 8,6 тыс. жалоб,

  • в Германии — около 5,3 тыс.,

  • в США — примерно 1,3 тыс.

В России, согласно данным detector404.ru, пик обращений пришёлся на 17:35, когда число жалоб достигло 585.

Пользователи сообщали о следующих проблемах:

  • невозможность войти в аккаунт,

  • длительное ожидание ответа,

  • появление ошибки «что-то пошло не так».

В компании OpenAI подтвердили наличие технических неполадок. На официальной странице статуса сообщается, что специалисты работают над устранением сбоя.

Наверх