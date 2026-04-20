В работе ChatGPT произошёл глобальный сбой

20 апреля пользователи в разных странах сообщили о масштабных перебоях в работе сервиса ChatGPT.

По данным мониторинговых платформ Downdetector и Detector404, жалобы поступали из России, США, Германии и Великобритании.

Наибольшее количество обращений зафиксировано:

в Великобритании — до 8,6 тыс. жалоб,

в Германии — около 5,3 тыс.,

в США — примерно 1,3 тыс.

В России, согласно данным detector404.ru, пик обращений пришёлся на 17:35, когда число жалоб достигло 585.

Пользователи сообщали о следующих проблемах:

невозможность войти в аккаунт,

длительное ожидание ответа,

появление ошибки «что-то пошло не так».

В компании OpenAI подтвердили наличие технических неполадок. На официальной странице статуса сообщается, что специалисты работают над устранением сбоя.