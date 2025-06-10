Во вторник, 10 июня, в работе одного из самых популярных ИИ-сервисов — ChatGPT от компании OpenAI — произошел масштабный сбой. Проблемы начали фиксироваться с 10 утра по времени пользователей и продолжаются весь день, передает BAQ.KZ.

По данным портала Downdetector, пик жалоб пришелся на обеденное время. Около 90% пользователей сообщили о сбоях именно в работе чат-функции, а не интерфейса сайта или мобильного приложения. ChatGPT часто отказывался генерировать ответы, выдавая сообщения об ошибке.

При этом сбой не затронул всех — некоторым пользователям удается получать ответы, хотя перезагрузка страницы или приложения проблемы не решает.

OpenAI оперативно подтвердила инцидент на своей официальной странице, уточнив, что наблюдается повышенное количество ошибок и задержек в работе API, ChatGPT и видеосервиса Sora.

По последним данным, все затронутые сервисы были восстановлены, однако пользователи продолжают жаловаться на нестабильную работу. Компания пока не прокомментировала возможные причины произошедшего, но заверила, что специалисты работают над окончательным устранением неполадок.