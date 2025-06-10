ChatGPT дал сбой: OpenAI прокомментировала массовую неполадку
Миллионы пользователей столкнулись с ошибками.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во вторник, 10 июня, в работе одного из самых популярных ИИ-сервисов — ChatGPT от компании OpenAI — произошел масштабный сбой. Проблемы начали фиксироваться с 10 утра по времени пользователей и продолжаются весь день, передает BAQ.KZ.
По данным портала Downdetector, пик жалоб пришелся на обеденное время. Около 90% пользователей сообщили о сбоях именно в работе чат-функции, а не интерфейса сайта или мобильного приложения. ChatGPT часто отказывался генерировать ответы, выдавая сообщения об ошибке.
При этом сбой не затронул всех — некоторым пользователям удается получать ответы, хотя перезагрузка страницы или приложения проблемы не решает.
OpenAI оперативно подтвердила инцидент на своей официальной странице, уточнив, что наблюдается повышенное количество ошибок и задержек в работе API, ChatGPT и видеосервиса Sora.
По последним данным, все затронутые сервисы были восстановлены, однако пользователи продолжают жаловаться на нестабильную работу. Компания пока не прокомментировала возможные причины произошедшего, но заверила, что специалисты работают над окончательным устранением неполадок.
Самое читаемое
- Японский мост на грани: как в Семее ремонтируют главное инженерное наследие области
- "Плачет и спрашивает про ноги": дядя пострадавшей в ДТП девочки из Астаны
- Вырывает волосы и спрашивает про ноги — мама пострадавшей в ДТП девочки о её состоянии
- Смерть казахстанки в Германии — свекровь признана обвиняемой
- Опять столб: в Астане водитель влетел в опору на проспекте Момышулы