ChatGPT Edu и персонализированное обучение: какие AI-решения внедряют в школах Казахстана

Искусственный интеллект постепенно становится частью образовательного процесса в Казахстане. Уже сегодня AI помогает учителям готовить учебные материалы, проверять задания и адаптировать обучение под потребности каждого ученика. Более того, Казахстан вошел в число первых стран, присоединившихся к международной инициативе OpenAI по внедрению технологий искусственного интеллекта в образование, предусматривающей использование платформы ChatGPT Edu. Какие AI-решения уже используются и как они могут изменить казахстанскую школу, выяснила корреспондент BAQ.KZ.

От единых программ к персонализированному обучению

Одним из главных трендов современной школы становится персонализация обучения. Искусственный интеллект позволяет анализировать успеваемость школьников, выявлять пробелы в знаниях и предлагать индивидуальные задания с учетом уровня подготовки каждого ученика.

По данным экспертов, AI-системы способны отслеживать прогресс учащихся в режиме реального времени, подбирать материалы разной сложности и формировать персональные рекомендации по обучению. Такой подход помогает школьникам осваивать программу в собственном темпе.

В Казахстане внедрение технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования планируется начать поэтапно. Пилотные проекты предполагают использование AI-инструментов по казахскому языку, математике и цифровой грамотности. В дальнейшем практику планируют расширить на другие предметы и школы страны.

ChatGPT Edu: что это такое

В 2024 году компания OpenAI представила платформу ChatGPT Edu – специальную версию ChatGPT для образовательных учреждений. Решение разработано для университетов и образовательных организаций и предусматривает расширенные настройки безопасности, защиту данных и административные инструменты для учебных заведений.

Платформа позволяет:

создавать персональных AI-помощников для отдельных предметов;

разрабатывать учебные материалы и тесты;

проводить анализ данных;

создавать виртуальных тьюторов для студентов;

автоматизировать административные процессы;

организовывать совместную работу преподавателей и учащихся.

В январе 2026 года Казахстан присоединился к международной инициативе OpenAI Education for Countries. Программа предусматривает сотрудничество с министерствами образования, университетами и исследовательскими организациями для расширения использования искусственного интеллекта в образовательной системе страны. В числе инструментов, которые планируется использовать, называется и ChatGPT Edu.

Как искусственный интеллект помогает педагогам

По оценкам экспертов, одна из главных задач AI в школе – снизить административную нагрузку на педагогов. Сегодня учителя тратят значительную часть времени на подготовку планов уроков, составление тестов, проверку заданий и подготовку отчетности.

Искусственный интеллект способен автоматизировать часть этих процессов.

Например, AI уже позволяет:

создавать конспекты и сценарии уроков;

разрабатывать тестовые задания разных уровней сложности;

готовить презентации и раздаточные материалы;

проверять письменные работы;

формировать индивидуальные рекомендации для учеников;

переводить учебные материалы на разные языки;

готовить отчеты и аналитические справки.

При этом в Министерстве просвещения Казахстана ранее подчеркивали, что окончательные решения по оцениванию учащихся и выбору образовательного контента остаются исключительно за педагогом. Искусственный интеллект рассматривается как вспомогательный инструмент, а не замена учителю.

Какие AI-платформы уже используют в мире

Помимо ChatGPT Edu, образовательные учреждения по всему миру внедряют и другие AI-решения.

Среди наиболее распространенных:

Khanmigo от Khan Academy – виртуальный помощник для учащихся и учителей;

Gemini for Education от Google for Education;

Microsoft Copilot для подготовки учебных материалов и анализа данных;

адаптивные образовательные платформы, автоматически подстраивающие задания под уровень ученика.

Что изменится для учеников

Эксперты считают, что массовое внедрение искусственного интеллекта позволит перейти от модели «один учитель – один урок для всех» к более гибкому и индивидуальному обучению. При этом ключевыми навыками будущего станут критическое мышление, цифровая грамотность и умение эффективно работать с искусственным интеллектом.

Несмотря на стремительное развитие технологий, специалисты сходятся во мнении, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить педагога. Основная роль учителя – мотивация, воспитание, развитие коммуникативных и социальных навыков учащихся – по-прежнему останется за человеком. А искусственный интеллект станет инструментом, который позволит сделать обучение более персонализированным, гибким и эффективным.