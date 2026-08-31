ChatGPT, Reddit и Roblox переходят под усиленный контроль Евросоюза после того, как число их ежемесячных пользователей в ЕС превысило 45 млн. Решение означает более жесткие требования к модерации контента, прозрачности и защите детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Еврокомиссия присвоила ChatGPT статус очень крупной онлайн-поисковой системы. Reddit и Roblox признали очень крупными онлайн-платформами в рамках закона ЕС о цифровых услугах, DSA.

Для компаний это означает новые обязанности. Им придется регулярно публиковать отчеты о прозрачности, раскрывать меры по снижению рисков и платить ежегодный сбор Евросоюзу.

Отдельное внимание будет уделяться незаконному и вредному контенту, а также тому, как платформы защищают несовершеннолетних.

За нарушение требований DSA компаниям грозят штрафы до 6% от их годового мирового оборота.

Что изменится для ChatGPT, Reddit и Roblox

Порог в 45 млн пользователей считается одним из главных критериев для попадания в категорию крупнейших сервисов ЕС.

К ней уже относятся Facebook, Instagram, WhatsApp и X.

Roblox в последние месяцы отдельно усиливал ограничения для детей, включая контроль общения и доступа к играм. Компания сталкивалась с критикой из-за вопросов детской безопасности.

Новые требования ЕС затронут и рекламную политику сервиса. DSA требует большей прозрачности при показе рекламы детям.

Евросоюз уже ведет проверки крупных платформ

С момента вступления DSA в силу в 2022 году Еврокомиссия открыла более десятка расследований в отношении интернет-платформ.

Новые правила неоднократно вызывали недовольство администрации президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне обвиняли Брюссель в том, что европейское регулирование непропорционально затрагивает американские технологические компании.