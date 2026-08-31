ChatGPT, Reddit и Roblox попадут под самые строгие цифровые правила ЕС
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ChatGPT, Reddit и Roblox переходят под усиленный контроль Евросоюза после того, как число их ежемесячных пользователей в ЕС превысило 45 млн. Решение означает более жесткие требования к модерации контента, прозрачности и защите детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Еврокомиссия присвоила ChatGPT статус очень крупной онлайн-поисковой системы. Reddit и Roblox признали очень крупными онлайн-платформами в рамках закона ЕС о цифровых услугах, DSA.
Для компаний это означает новые обязанности. Им придется регулярно публиковать отчеты о прозрачности, раскрывать меры по снижению рисков и платить ежегодный сбор Евросоюзу.
Отдельное внимание будет уделяться незаконному и вредному контенту, а также тому, как платформы защищают несовершеннолетних.
За нарушение требований DSA компаниям грозят штрафы до 6% от их годового мирового оборота.
Что изменится для ChatGPT, Reddit и Roblox
Порог в 45 млн пользователей считается одним из главных критериев для попадания в категорию крупнейших сервисов ЕС.
К ней уже относятся Facebook, Instagram, WhatsApp и X.
Roblox в последние месяцы отдельно усиливал ограничения для детей, включая контроль общения и доступа к играм. Компания сталкивалась с критикой из-за вопросов детской безопасности.
Новые требования ЕС затронут и рекламную политику сервиса. DSA требует большей прозрачности при показе рекламы детям.
Евросоюз уже ведет проверки крупных платформ
С момента вступления DSA в силу в 2022 году Еврокомиссия открыла более десятка расследований в отношении интернет-платформ.
Новые правила неоднократно вызывали недовольство администрации президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне обвиняли Брюссель в том, что европейское регулирование непропорционально затрагивает американские технологические компании.
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