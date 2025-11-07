ChatGPT заговорит по-казахски: OpenAI и "Қазақ тілі" қоғамы начали совместный проект
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках визита Президента Казахстана в США в Вашингтоне компания OpenAI, Inc. и "Қазақ тілі" қоғамы договорились о совместной работе по улучшению качества и расширению возможностей ChatGPT на казахском языке, передает BAQ.kz.
Руководитель направления образовательных и государственных программ OpenAI Кевин Миллс и президент "Қазақ тілі" қоғамы Рауан Кенжеханулы обсудили реализацию инициатив, направленных на повышение точности и эффективности работы искусственного интеллекта на казахском языке.
Основное внимание будет уделено расширению базы данных на казахском языке, совершенствованию языковых моделей и наполнению системы контентом, связанным с национальной культурой, литературой и историей.
Соглашение также открывает новые возможности для педагогов — теперь с помощью искусственного интеллекта можно будет создавать учебные программы, лекции и методические материалы на казахском языке.
Это сотрудничество станет важным шагом в продвижении казахского языка в сфере современных технологий и укреплении его роли в глобальной цифровой экосистеме.
Самое читаемое
- Какую выгоду получит Казахстан от саммита Центральная Азия + США
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Контроль не спасёт: аналитики рассказали, почему бензин АИ-92 продолжит расти в цене
- Нацбанк обновил курсы валют на 6 ноября
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме