С 1 марта 2027 года в Казахстане начнет действовать национальный стандарт гостиничного обслуживания. Он описывает все этапы поездки от бронирования до выезда, от времени заселения до уборки и безопасности у бассейна. Документ подходит для отелей любой категории, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Стандарт СТ РК ISO 22483-2026 «Туризм и сопутствующие услуги. Гостиницы. Требования к услугам» подготовил КазСтандарт на основе международного ISO 22483:2020. Его утвердил председатель Комитета технического регулирования и метрологии министерства.

Цена и условия до бронирования

Еще до бронирования гость должен знать стоимость проживания, нужна ли предоплата и на каких условиях можно отменить бронь. На обработку заявки у отеля есть до 24 часов.

Время заезда и выезда гостиница устанавливает сама. Стандарт рекомендует начинать заселение не позднее 14:00, а расчетный час назначать не раньше полудня.

Если номер не готов

Допустим, гость с подтвержденной бронью приехал в 14:30, а его номер еще убирают. По стандарту сотрудники должны предложить оставить багаж на хранение. На время ожидания отель предлагает дополнительную услугу на свой выбор, например угощает чаем.

Аллергия на завтраке

Родители спрашивают, какие блюда подойдут ребенку с аллергией на орехи. Персонал должен рассказать о составе блюд и по просьбе семьи предложить хотя бы одно блюдо без орехов. Что именно предложат, зависит от продуктов на кухне.

Вода, уборка и жалобы

Питьевая вода должна быть доступна гостям круглосуточно. Занятые номера убирают каждый день. Если на двери висит табличка «Не беспокоить», уборку откладывают, а если гость в номере, нужно его разрешение.

Пожаловаться на обслуживание можно устно или письменно. Отель обязан зарегистрировать обращение и указать, какие меры принял.

Мокрый пол и бассейн

Гостиница должна предупреждать о риске травм. Пока пол в холле мокрый после уборки, рядом ставят предупреждающий знак. У бассейна указатели сообщают глубину, можно ли нырять и дежурит ли спасатель. Спасательное оборудование держат на видном месте со свободным доступом.

Если в бассейне случилось происшествие, персонал действует по заранее утвержденному плану и регистрирует случай. Сотрудников обучают первой помощи и базовым приемам реанимации. Стандарт предусматривает и страхование гражданско-правовой ответственности отеля с учетом его услуг.

Что получат руководители отелей

Для руководства гостиниц стандарт задает критерии оценки работы сотрудников и подрядчиков. По нему можно распределять обязанности, планировать обучение и проводить внутреннюю оценку качества. Отдельные требования касаются гигиены и безопасности питания, чистоты общих зон, обслуживания оборудования, организации мероприятий и досуга.