В социальных сетях набирает популярность видео, в котором сравниваются цены на обучение в казахстанских и зарубежных университетах. Пользователи выражают возмущение — в большинстве случаев зарубежное образование обходится дешевле, чем в отечественных вузах, передает BAQ.KZ.

В ролике приведены следующие примеры:

Назарбаев Университет (Казахстан) — более 29 млн тенге за бакалавриат;

КазНУ имени аль-Фараби — 6,4 млн тенге;

Международный университет информационных технологий (IITU) — 5,7 млн тенге;

ЕНУ имени Гумилева — 5,3 млн тенге;

Для сравнения приведены вузы Чехии:

Карлов университет — 3,4 млн тенге за подготовительный курс (Foundation), после которого студент может поступить на грант;

Чешский технический университет — 2,7 млн тенге;

Высшая школа экономики в Праге — от 1,9 до 2,8 млн тенге;

Масариков университет в Брно — от 2,5 млн тенге.

Многие комментаторы в Сети задаются вопросом: почему обучение в отечественных вузах стоит дороже, чем в некоторых европейских, при этом качество образования, по мнению части пользователей, оставляет желать лучшего.