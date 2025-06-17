Чехия против Казахстана: цены на образование шокировали Сеть
Пользователей удивила стоимость учебы в казахстанских университетах.
Сегодня, 20:35
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Сегодня, 20:35Сегодня, 20:35
44Фото: Unsplash
В социальных сетях набирает популярность видео, в котором сравниваются цены на обучение в казахстанских и зарубежных университетах. Пользователи выражают возмущение — в большинстве случаев зарубежное образование обходится дешевле, чем в отечественных вузах, передает BAQ.KZ.
В ролике приведены следующие примеры:
- Назарбаев Университет (Казахстан) — более 29 млн тенге за бакалавриат;
- КазНУ имени аль-Фараби — 6,4 млн тенге;
- Международный университет информационных технологий (IITU) — 5,7 млн тенге;
- ЕНУ имени Гумилева — 5,3 млн тенге;
Для сравнения приведены вузы Чехии:
- Карлов университет — 3,4 млн тенге за подготовительный курс (Foundation), после которого студент может поступить на грант;
- Чешский технический университет — 2,7 млн тенге;
- Высшая школа экономики в Праге — от 1,9 до 2,8 млн тенге;
- Масариков университет в Брно — от 2,5 млн тенге.
Многие комментаторы в Сети задаются вопросом: почему обучение в отечественных вузах стоит дороже, чем в некоторых европейских, при этом качество образования, по мнению части пользователей, оставляет желать лучшего.
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