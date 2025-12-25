В Казахстане в рамках Года рабочих профессий набирает популярность челлендж "Поздравление простых рабочих", который объединил жителей разных регионов страны и стал формой общественной поддержки людей труда, передает BAQ.KZ.

Инициатива вышла за пределы официальных мероприятий и приобрела характер народного движения.

В социальных сетях опубликованы десятки видеороликов, в которых казахстанцы выражают благодарность представителям рабочих профессий. В кадре — строители, коммунальщики, механизаторы, шахтёры, дорожники, работники жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и промышленных предприятий. К акции присоединились молодёжные организации и общественные объединения, редакции региональных средств массовой информации, а также жители, не связанные с формальными структурами.

География челленджа охватывает практически всю страну. Видеопоздравления публикуются из Алматы, Өскемена, Орала, Сарани, Маркакольского, Катон-Карагайского и Тарбагатайского районов, сельских округов и небольших населённых пунктов. Ролики размещаются в Instagram, TikTok и Facebook, нередко их снимают непосредственно на рабочих местах — во дворах, на стройках, в цехах, на дорогах и в коммунальных службах.

Видеоматериалы демонстрируют реальные сцены без постановки. В кадре — люди в рабочей форме, после смены, зачастую уставшие, но сдержанно реагирующие на слова благодарности. В обращениях подчёркивается значимость повседневного труда и роль рабочих профессий в обеспечении стабильной жизни страны.

Отмечается, что челлендж носит добровольный характер и не воспринимается как формальная кампания. Его участники подчёркивают уважение к честному труду, ответственности и профессионализму, избегая лозунгов и официальной риторики. По словам участников, рабочие профессии заслуживают общественного признания наравне с другими сферами занятости.

Год рабочих профессий направлен не только на повышение престижа прикладных специальностей, но и на изменение общественного отношения к труду. Челлендж стал наглядным подтверждением того, что запрос на уважение к людям труда уже сформировался в обществе и поддерживается самими гражданами.

Акция продолжает набирать охват и фактически переросла формат интернет-челленджа, став формой общественного признания. Видеопоздравления продолжают появляться, подчёркивая, что уважение к труду является не только частью государственной политики, но и осознанной позицией общества.