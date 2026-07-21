Человек и гражданское общество: эксперт назвала основы Новой Конституции

Юристы, представители неправительственных организаций и экспертного сообщества собрались за круглым столом, чтобы обсудить реализацию вступившей в силу новой Конституции Казахстана, а также роль гражданского общества в разъяснении ее положений. В мероприятии приняла участие президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая на площадке, она объяснила, почему Новую Конституцию называют народной. По ее словам, дело не только в том, что Основной закон был принят на всенародном референдуме.

"Главная суть конституционной реформы заключается в том, что человек становится центральным элементом всей государственной системы. Современная Конституция предлагает, в первую очередь, человекоцентричность, то есть в центре находится человек. Второе - это, конечно, развитие гражданского общества", - отметила Бану Нургазиева.

Она подчеркнула, что одного принятия Конституции недостаточно.

По ее словам, Основной закон будет полноценно действовать только в том случае, когда граждане начнут пользоваться закрепленными в нем нормами, правами и свободами.

«Мало принять Конституцию, надо ее реализовать на практике. Каждый гражданин Республики Казахстан должен знать эту Конституцию, пользоваться правами и свободами, которые там определены», – отметила спикер.

По ее мнению, особая роль в этой работе отводится неправительственным организациям. Нургазиева убеждена, что представители гражданского общества должны разъяснять населению, какие новые возможности появились у казахстанцев после вступления Конституции в силу.

Отдельно она остановилась на конституционном статусе Қазақстан Халық Кеңесі. Бану Нургазиева отметила, что новый орган получает право законодательной инициативы.

«Народный совет имеет право законодательной инициативы. Раньше таким правом обладали Президент, Правительство и депутаты Парламента. Сегодня Народный совет также может инициировать закон, который необходим большинству населения», – заявила президент Гражданского альянса Казахстана.

По ее словам, повышение статуса Қазақстан Халық Кеңесі расширяет возможности гражданского общества участвовать в обсуждении и формировании решений, затрагивающих интересы населения.