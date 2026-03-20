В Алматы на проспекте аль-Фараби произошла трагедия — человек погиб после падения с моста в районе Парка Первого Президента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Информация о происшествии распространилась в социальных сетях. Изначально пользователи сообщали, что на дороге якобы насмерть сбили работника коммунальных служб. Однако очевидцы опровергли эту версию.

По словам пользовательницы Threads под ником nazerke_06, трагедия произошла утром. Она рассказала, что ехала по проспекту аль-Фараби, когда прямо перед автомобилями с моста упал человек.

«Перед нами возле Парка Первого Президента с моста упал человек. Мы с машиной впереди успели его объехать. Многие пишут, что кого-то сбили — это не так. Никто никого не сбивал. Всё произошло за секунды», — написала она.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт происшествия и сообщили о начале расследования.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.