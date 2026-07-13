Лучший кумыс года определили в Астане: кто стал победителем BaiQymyz-2026

В Астане подвели итоги международного фестиваля BaiQymyz-2026, посвященного популяризации кумыса. За два дня мероприятие посетили более 70 тысяч человек, а гостям предложили 56 тонн национального напитка, сообщили в акимате столицы. В конкурсе участвовали производители кумыса из разных регионов Казахстана и зарубежья.

Жюри оценивало качество, вкус, технологию приготовления и соответствие продукции национальным традициям. Главный приз фестиваля — Гран-при — получил производитель «Qymyznai Qymyzy» из Бурабайского района Акмолинской области. Золотую награду конкурса завоевал кумыс «Ағабек ата ерекше қымызы» из Аккольского района Акмолинской области. Серебро досталось производителю «Saryarqanyn saf qymyzy» из Целиноградского района, а бронзу получил кумыс «Qarakush» из Жанааркинского района Улытауской области.

Отдельно жюри определило победителей в специальных номинациях, включая «Ем қымыз» («Лечебный кумыс»), «Халық таңдауы» («Выбор народа»), а также награды за сохранение традиций, лучший дизайн, вкус и качество продукции. Среди лауреатов — производители из Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областей, области Абай, Улытауской области, а также представитель Омской области России.