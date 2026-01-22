Этот район в области Жетысу постепенно трансформируется в пространство комфортной жизни, где главным критерием становится внимание к конкретному человеку, сообщает BAQ.kz.

На днях в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций аким района Улан Досымбеков представил не просто отчет с цифрами об итогах прошлого года, а целую историю о том, как государственная политика, эффективность бизнеса и ответственность граждан меняют облик территории.

Развитие социальной сферы в районе строится не вокруг формальных показателей, а вокруг людей. Благодаря поддержке спонсоров дома 70 малообеспеченных семей были бесплатно подключены к природному газу. За последние два года при участии бизнеса построено 15 новых жилищ, приобретено еще три для нуждающихся земляков.

Так, сирота из села Бастобе получил собственное жилье, жительнице села Айту спонсоры купили дом за 4,5 млн тенге, а в Уштобе аналогичная помощь была оказана еще одной семье.

Мы стараемся, чтобы за каждой цифрой стоял конкретный человек. Люди должны чувствовать заботу государства не в отчетах, а в повседневной жизни, – подчеркнул аким района.

Помощь выражается и в адресных ремонтах: где-то заменили двери и окна, где-то – линолеум, кровлю или водопровод. Более 100 тонн угля доставили малообеспеченным семьям, 26 семьям раздали продуктовые пакеты. В ряде домов провели ремонт, подключили их к канализации. Не случайно жители отмечают: перемены становятся заметны не на плакатах и в пресс-релизах, а во дворах.

Господдержка дополняется волонтерскими и спонсорскими инициативами. Адресная социальная помощь на сумму 290 млн тенге назначена 538 семьям. Уровень безработицы снизился до 4,8%, за девять месяцев создано 1 875 рабочих мест. Люди не только получают финансовую помощь, но и возможность работать и зарабатывать, оставаясь в своем районе.

Особое внимание уделяется развитию медицины и образования. За минувший год проведен капитальный ремонт районной больницы, построено десять новых объектов здравоохранения – это медпункты, амбулатории, здание скорой помощи. Для специалистов введены беспрецедентные меры поддержки: врачи востребованных специальностей при трудоустройстве получают подъемные – по 5 млн тенге при работе в городе и 10 млн – в селе.

– Наш приоритет – создать такие условия, чтобы врачи, педагоги и другие специалисты хотели жить и работать именно в Каратальском районе. Без человеческого капитала невозможно никакое развитие, – отметил Улан Досымбеков.

В сфере образования завершен капитальный ремонт четырех школ, в восьми проведен текущий. Построен современный гуманитарный колледж с общежитием на 30 мест. Обновлена школа им. Панфилова, введено новое оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. Отдельное внимание уделяется обеспечению кадрами. Району нужны 11 педагогов (по математике, физике и в начальные классы) и пять врачей.

В районе создаются условия для закрепления молодых специалистов – им предоставляется жилье, осуществляется подключение к инфраструктуре, порой оказывается дополнительная материальная поддержка на уровне спонсоров.

Развитие районной экономики невозможно без деятельного участия бизнеса. Только по проекту "Бастау бизнес" 44 человека прошли обучение, 18 из них уже получили гранты на развитие собственного дела.

Мы создаем условия для того, чтобы приходили инвестиции, а местные жители получали стабильную работу и достойный доход, – подчеркнул аким района.

За три года в район привлечено 68,8 млрд тенге инвестиций, из которых 26,7 млрд частные. Реализовано 18 проектов на сумму 8,6 млрд тенге, создано более 300 рабочих мест. Среди успешно работающих предприятий – перерабатывающие, строительные и сельскохозяйственные, демонстрирующие устойчивый рост.

Сформирован инвестиционный пул на 2025–2027 годы: 3,4 млрд тенге и четыре проекта – ферма на 400 голов крупного рогатого скота, автозаправочная станция компании "Гелиос", торговый комплекс ИП "Достык" и мебельный цех. Эти проекты позволят не только развить промышленный потенциал района, но и расширить его налоговую базу, обеспечивая финансирование социальных программ.

Дороги, освещение, благоустройство дворов и парков становятся главными символами перемен. За три года отремонтировано более 170 км автодорог, в стадии исполнения находятся проекты уличного освещения. В городе Уштобе, районном центре, идет подготовка к масштабной реконструкции центрального парка, заложенного еще в 1938 году.

В районе успешно реализуется программа "Таза Қазақстан". Высажено более 12 тыс. саженцев лиственных и хвойных деревьев. Село Кальпе признано лучшим в области по итогам конкурса "Үлгілі елді мекен".

– Комфортная среда – не роскошь, а основа устойчивого развития села, – подчеркнул Улан Досымбеков.

Для аграрного региона вопрос водоснабжения остается ключевым. Каратальские аграрии последовательно внедряют водосберегающие технологии – капельное и дождевое орошение. В 2025 году площадь таких технологий увеличилась на 500 га. В целом уже 1 908 га, или 8,7% всех орошаемых земель, переведены на современные формы полива.

Проводятся масштабные работы по строительству оросительных систем и очистке каналов. Эти меры позволят значительно сократить потери воды при транспортировке и обеспечить стабильный полив в жаркий сезон.

Каратальский район становится не только благоустроенным, но и спортивным. Здесь действуют 366 секций по 36 видам спорта, где регулярно занимаются 16,5 тыс. человек – 42% населения. В последние годы построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные физкультурно-оздоровительные комплексы в нескольких селах: Ескельды-би, Жанаталап, Алмалы, Каражиде, Кокпекты, Бастобе, а также в городе Уштобе. Кроме того, в селе Кальпе за счет средств частного предпринимателя открыт современный теннисный центр.

Особое внимание уделяется безопасности – недавно в районе запущен Центр оперативного управления, который стал цифровым "сердцем" системы общественной безопасности. На его базе функционируют 77 камер видеонаблюдения и пять скоростных радаров. Полиция теперь работает в режиме 24⁄7, реагируя на происшествия в реальном времени.

Аким района подчеркнул: современные технологии позволяют не только предотвращать правонарушения, но и формировать новую культуру безопасности. Это важный элемент доверия между властью и людьми.

Развитие Каратальского района сегодня измеряется не количеством километров дорог или объемом инвестиций, хотя эти показатели тоже важны, но прежде всего тем, насколько человек чувствует изменения в своей повседневной жизни. Здесь строят не только больницы, школы и спорткомплексы – здесь строят будущее.

Инвестиции, новые рабочие места, благоустроенные улицы и цифровизация – все это делает Каратальский район примером системного, человеческого подхода к развитию. Перемены в нем происходят ради людей – ради того, чтобы каждый житель мог сказать: "Да, жить здесь стало лучше".