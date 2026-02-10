Конституционная реформа в Казахстане продолжает привлекать внимание зарубежных СМИ. География публикаций заметно расширилась: помимо российских и СМИ стран СНГ, материалы выходят в Бельгии, Венгрии, Иордании, Омане, Вьетнаме и Азербайджане. В целом тон публикаций оценивается как нейтрально-позитивный, с акцентом на масштаб реформ, усиление прав человека и институциональные изменения. Подробнее в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Европа: "ключевой момент для Казахстана"

Директор по международным связям издания Diplomatic World Люси Бьюкенен, комментируя реформы, отметила, что Казахстан проходит этап глубоких внутренних трансформаций.

"Это переломный момент для Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев ясно дал понять, что стране нужны реальные достижения, а не PR-кампании или имитация прогресса", — говорится в публикации.

По ее словам, конституционные реформы, цифровая трансформация, развитие транспортных коридоров и антикоррупционные меры формируют новую политико-экономическую реальность страны.

Венгрия: "84% Конституции подвергнуты пересмотру"

Венгерское издание Moszkvater назвало происходящее в Казахстане "всеобъемлющей конституционной реформой".

"Поправки затрагивают 77 статей, что составляет 84% действующей Конституции и свидетельствует о масштабных правовых преобразованиях", — отмечает издание.

Особый акцент сделан на усилении гарантий прав человека, человекоцентричном подходе, защите персональных данных в цифровую эпоху, закреплении статуса адвокатуры и создании Народного совета Казахстана как нового консультативного органа с правом законодательной инициативы.

Ближний Восток: "глубокий политико-правовой поворот"

Иорданский портал altaj.news пишет, что Казахстан реализует одну из самых масштабных конституционных реформ со времен 1995 года.

"Проект нового Основного закона формирует комплексную и системную модель обновления государства, выводя права человека на уровень базовой конституционной ценности", — подчеркивается в материале.

Отмечается также переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета, расширение парламентских полномочий и конституционное закрепление защиты прав в цифровой среде.

Оманское издание Asdaa oman в интервью с Президентом Токаевым акцентировало внимание на политической модернизации страны:

"Казахстан перешел от суперпрезидентской модели к республике с сильным парламентом и ответственным правительством", — отметил Глава государства.

Азия: "пример управляемых реформ"

Аналитический материал на сайте Ханойского колледжа торговли и туризма (Вьетнам) рассматривает реформу как пример институционального обновления без резких потрясений.

"Казахстан демонстрирует переход от стабильности, основанной на личности лидера, к стабильности, основанной на институтах", — говорится в статье.

Авторы отмечают усиление системы сдержек и противовесов, рост роли парламента и институционализацию общественного диалога через Национальный курултай.

СНГ и регион: фокус на деталях реформ

СМИ России, Кыргызстана и Азербайджана уделяют внимание конкретным нормам проекта Конституции — от поощрения волонтерства и добровольности брака до учета предложений граждан.

Агентство Azertag сообщает, что в проект Конституции уже поступило более 4 тысяч предложений, часть из которых усиливает правовые гарантии и уточняет ключевые нормы, включая статус тенге как национальной валюты.

Общий вывод, который делают зарубежные СМИ, сводится к одному: Казахстан вступил в фазу глубокой и системной конституционной трансформации, ориентированной на права человека, институциональный баланс и долгосрочную политическую устойчивость.