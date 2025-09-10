Депутат Сергей Пономарев потребовал навести порядок в строительной отрасли и остановить деятельность компании Rams, которая, по его словам, "саботирует поручения Президента и калечит архитектурный облик Алматы", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам парламентария, к нему поступает поток жалоб от жителей жилых комплексов застройщика, занимающего восьмое место среди крупнейших в стране. В обращениях фигурируют нарушения норм, недоделки и даже угрозы безопасности.

Жители жалуются на фиктивные слушания и ОСИ, а также на несбывшиеся обещания компании. Rams заявляла, что построит школы, поликлиники, расширит дороги и озеленит шесть гектаров. На деле же жильцы сталкиваются с осыпающимися фасадами, плесенью в подвалах, протекающими крышами, перебоями света и воды. Парковочных мест катастрофически не хватает, что привело к транспортному коллапсу в районах.

Даже построенная под давлением общественности школа не стала муниципальной: её перевели в частный статус, сделав недоступной для жителей района.

"Аналогичные проблемы у застройщика с ЖК "Сакура" и "Nef uptown". Список недостроек можно продолжать бесконечно, но и несмотря на это, застройщик приступил к реализации ещё более масштабного проекта – 40-этажной башни в хороводе пяти десятиэтажек, под названием "Beyond". Объект вызвал волну общественного недовольства. Благодаря вмешательству депутатов Парламента стройка приостановлена и начата проверка на целесообразность и законность", – подчеркнул Пономарев.

Он предложил:

провести проверку всех объектов Rams за последние пять лет;

запретить строительство 40-этажного комплекса "Beyond" и рассмотреть возможность благоустройства территории под сквер или социальный объект.

Депутат напомнил, что Алматы перегружен, а Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил альтернативный путь развития в Послании – создание Алатау-сити, первого цифрового города региона, который должен стать центром деловой активности и разгрузить мегаполис.