«Челси» рассматривает возможность подписания Килиана Мбаппе

Лондонский Челси проявляет интерес к нападающему мадридского Реала Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Football365.

По данным издания, новый главный тренер «Челси» Алонсо заинтересован в переходе французского форварда и рассчитывает увидеть его в составе команды на «Стэмфорд Бридж». Сообщается, что представители английского клуба уже контактировали с матерью футболиста Файзой Ламари, которая также является его агентом.

Как утверждают СМИ, у Алонсо и Мбаппе сложились хорошие отношения во время совместной работы в мадридском клубе.

Ранее в прессе также появлялись сообщения о возможном недовольстве игрока своим положением в «Реале». В частности, сообщалось о конфликте между футболистом и одним из сотрудников тренерского штаба перед матчем с «Бетисом».

Кроме того, ряд испанских СМИ писал о напряжённости вокруг будущего Мбаппе и Винисиуса в мадридской команде. Однако официального подтверждения этой информации со стороны клуба или самого футболиста не поступало.