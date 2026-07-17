Чем будут удивлять «Игры Будущего 2026» в Астане

С 29 июля по 9 августа Астана станет столицей фиджитал-спорта, приняв международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026). Соревнования объединят классические виды спорта и киберспорт в одном формате.

Главная особенность турнира заключается в том, что команды сначала соревнуются в цифровой версии дисциплины, а затем продолжают матч уже на реальной спортивной площадке. Например, в фиджитал-футболе участники сначала играют в футбольный симулятор, а затем выходят на настоящее поле. По такому же принципу проходят и другие дисциплины.

Всего в программу вошли восемь направлений:

фиджитал-футбол;

фиджитал-баскетбол;

фиджитал-шутер;

фиджитал-единоборства;

фиджитал-танцы;

королевская битва (Battle Royale);

MOBA PC;

MOBA Mobile.

Ожидается, что в турнире примут участие более 800 спортсменов из более чем 50 стран и национальностей, объединенных в интернациональные клубы. Общий призовой фонд соревнований превысит 4 млн долларов.

Игры пройдут сразу на нескольких крупных спортивных площадках столицы: в ЛАСК Qazaqstan, Beeline Arena (Национальный теннисный центр), «Барыс Арене» и Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

По данным организаторов и исследования IPSOS, предыдущий турнир The Games of the Future вызвал значительный интерес во всем мире. В 2025 году соревнования собрали более 850 участников, а трансляции набрали свыше 461 млн просмотров и привлекли 137 млн уникальных зрителей. Турнир также посетили десятки тысяч болельщиков.

Продажа билетов на The Games of the Future 2026 Astana уже стартовала. Организаторы ожидают, что соревнования станут одним из крупнейших международных спортивно-технологических событий года в Казахстане.