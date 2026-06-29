Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Казахстане по итогам 2025 года составил 2,28 млн тонн, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает BAQ.kz.

При этом большая часть загрязнений приходится на газообразные и жидкие вещества, тогда как почти 94% всех вредных выбросов предприятиям удается улавливать и обезвреживать еще до их попадания в атмосферу.

Сколько загрязняющих веществ выбросили в атмосферу

По данным статистики, в 2025 году в атмосферный воздух поступило 2 280,9 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Из этого объема 80,7% составили газообразные и жидкие загрязняющие вещества, а 19,3% – твердые частицы.

Вместе с тем на предприятиях республики продолжают работать системы очистки воздуха. В прошлом году было уловлено и обезврежено 93,8% загрязняющих веществ, образовавшихся на стационарных источниках загрязнения.

Какие регионы загрязняют воздух больше всего

Самые большие объемы выбросов по-прежнему приходятся на Павлодарскую область, где в 2025 году в атмосферу поступило 660 тыс. тонн загрязняющих веществ. При этом статистика показывает, что в регионе уже несколько лет наблюдается тенденция к постепенному снижению выбросов.

На втором месте находится Карагандинская область с показателем 452,8 тыс. тонн.

Именно эти два крупных промышленных региона формируют значительную часть всех атмосферных выбросов страны благодаря высокой концентрации металлургических, энергетических и добывающих предприятий.

Какие вещества попадают в атмосферу

Помимо основных загрязняющих веществ, в атмосферу Казахстана поступают и специфические химические соединения.

По итогам прошлого года было выброшено 205,9 тонны свинца и его соединений, 62,1 тонны соединений марганца, 103,1 тонны оксида меди, 431,4 тонны серной кислоты, 43,7 тонны хлора, а также около 700 килограммов ртути.

При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, фактические объемы выбросов этих веществ не превысили установленные предельно допустимые нормативы (ПДВ).

Несмотря на небольшой рост общего объема выбросов, высокий уровень очистки промышленных выбросов позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду. В то же время экологическая ситуация в крупнейших индустриальных регионах страны продолжает оставаться одним из ключевых вопросов природоохранной политики.